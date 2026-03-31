Msc Crociere ha annunciato una riorganizzazione per la prossima stagione invernale 2026/2027, posizionando Msc World Europa nelle Antille francesi.

Originariamente prevista per operare in Medio Oriente da novembre 2026 ad aprile 2027, Msc World Europa effettuerà ora itinerari di 7 e 14 notti con imbarco a Fort de France (Martinica), Pointe-à-Pitre (Guadalupe) e Bridgetown (Barbados), con scali a Castries (Santa Lucia) e Saint George (Grenada), Philipsburg (St. Maarten/Antille Olandesi), St. John (Antigua e Barbuda), Basseterre (Saint Kitts e Nevis), Roseau (Dominica) e Kingstown (Saint Vincent e Grenadine).

Msc World Europa sostituirà Msc Seaview, che sarà invece riposizionata in Brasile e Argentina per la stagione invernale 2026/2027 (l’itinerario di Msc Seaview sarà disponibile a breve).

Gli ospiti che hanno già prenotato il loro viaggio su Msc World Europa per l’inverno 2026/2027 saranno contattati direttamente e riceveranno tutte le informazioni necessarie sulle opzioni disponibili, inclusa la possibilità di modificare la propria prenotazione o richiedere un rimborso completo.

Gli ospiti di Msc Seaview con partenza dalle Antille francesi nel prossimo inverno non subiranno modifiche all’itinerario, alle date o all’esperienza di crociera complessiva.

Secondo i piani del gruppo, Msc World Europa tornerà nella regione per la stagione invernale 2027/2028 con scali a Dubai, Abu Dhabi, Sir Bani Yas, Bahrain e Doha.