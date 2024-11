Sarà il cinque stelle Atmosphere Kanifushi Maldives l’esclusiva, nell’Oceano Indiano, della nuova linea di soggiorni balneari ideata da Naar Bespoke Travel. L’hospitality company Atmosphere Core ha infatti siglato un accordo con il t.o. per il primo centro olistico e vegetariano delle Maldive, con 162 ville e suite da 100 a 594 mq in 9 distinte categorie.

“Col grande successo della quarta edizione del Just Veg Festival - ha spiegato Silvia Collepardi, vice president sales & marketing Colours of Oblue e Atmosphere Hotels & Resorts - il nostro resort è ormai riconosciuto come centro della filosofia del Joy of Giving, basata su cura del corpo e ispirazione della mente. Due pilastri del benessere che trovano nel pacchetto Atmosphere Kanifushi Holiday Plan l’unico all inclusive delle Maldive esteso a qualsiasi tipo di offerta: dall’esperienza culinaria a la carte gratuita, alle bevande di qualità premium e minibar, oltre che ogni tipo di attività in programma e uno o più trattamenti spa a seconda del numero notti prenotate”.

Le cifre del 2024

La nuova formula di ‘lusso accessibile’ sarà promossa da Naar in dynamic packaging e in esclusiva non solo alle Maldive, ma anche in destinazioni balneari dell’Oceano Indiano e dei Caraibi privilegiate da una clientela il cui scontrino medio risulta oggi attorno ai 10mila euro. “Intendiamo replicare il modello Kanifushi - hanno confermato Frederic Naar e Luca Battifora, titolare e direttore generale di Naar - puntando a espandere in Italia un mercato tailor made che, su Paesi come Giappone, Stati Uniti e Polinesia, si sta avvicinando al punto di saturazione. Quest’anno realizzeremo un fatturato di circa 74 milioni di euro, con una crescita del 12% che, già dal 2025, riceverà però un forte impulso dalla triplicazione degli attuali 4 milioni derivanti dalle vendite in Francia, Benelux e da dicembre in Germania”.