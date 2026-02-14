Norwegian Cruise Line: lascia il ceo Harry Sommer, al suo posto John Chidsey

Cambio al vertice di Norwegian Cruise Line Holdings. L’amministratore delegato Harry Sommer ha lasciato l’incarico ed è stato sostituito da John Chidsey, ex ceo delle note catene di fast food Subway Restaurants e Burger King Holdings.

Chidsey, riporta Travel Weekly, è già membro del Consiglio di amministrazione di Nclh dal febbraio del 2025. In passato ha già fatto parte del Cda della compagnia, dal 2013 al 2022.

“Nel mio nuovo ruolo - ha commentato il neo ceo -, la mia priorità sarà collaborare con il Consiglio di amministrazione e il management per rafforzare le operazioni, migliorare le performance e continuare a offrire esperienze di vacanza eccezionali, garantendo al contempo una creazione di valore solida e sostenibile nel lungo periodo”.

Nessuna motivazione è stata fornita dalla compagnia di crociere sull’uscita di scena di Sommer, nominato ceo nel 2023, dopo Frank del Rio.