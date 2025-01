Il Gruppo Tui, sotto la guida del suo ceo Sebastian Ebel, ha compiuto una significativa evoluzione del proprio modello di business, concentrandosi sul rafforzamento e sulla diversificazione della propria offerta di pacchetti turistici.

Secondo quanto dichiara Ebel, il colosso del tour operating sta puntando a una piena trasformazione muovendosi verso l’idea di un mercato funzionale integrato dotato di una maggiore scalabilità, efficienza e redditività.

L’obiettivo è, inoltre, quello di ampliare la propria presenza internazionale aumentando di conseguenza i margini di profitto.

Il ceo sottolinea ancora l’importanza dei pacchetti turistici come core product dell’azienda, mettendone in risalto flessibilità e dinamicità nell’adattarsi alle preferenze dei clienti, offrendo al contempo un servizio sicuro..

Verso nuovi mercati

Proprio per supportare la propria mission, come riporta hosteltur.com, Tui ha istituito una nuova unità dedicata all’espansione verso nuovi mercati con piani di crescita nell’Europa dell’Est, in America e in Asia.

Questa strategia include un’ampia gamma di attività che spaziano dalle crociere fluviali ai tour turistici, il tutto plasmato sui travel trend e sulle preferenze emergenti dei consumatori a livello globale.