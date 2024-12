“Offriamo ai nostri ospiti la giornata ideale in spiaggia con tutto quello che desiderano, indipendentemente dal tipo di atmosfera che stanno cercando”. Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International, sintetizza così il format di Royal Beach Club Paradise Island, che aprirà a dicembre 2025 alle Bahamas inaugurando la Royal Beach Club Collection.

Un servizio che combina le spiagge di Paradise Island con le esperienze tipiche di Royal Caribbean per creare una giornata in spiaggia all-inclusive tra spiagge incontaminate, piscine per ogni tipo di atmosfera, il più grande swim-up bar del mondo, punti di ristoro in stile isolano, esperienze con gli artigiani bahamiani e musica dal vivo.

Esperienza tailor made

“Con il Royal Beach Club Paradise Island, primo nel suo genere - continua Bayley -, offriamo nuovamente ai nostri ospiti una super esperienza tailor made in una delle nostre destinazioni più visitate, potendo contare su quasi cinque decenni di collaborazione con la comunità e il governo delle Bahamas”.

Esteso su 7 ettari all’estremità occidentale di Paradise Island, il nuovissimo Royal Beach Club è aperto a tutti coloro che acquistano un pass che include tutto, dalla prima corsa in taxi d’acqua fino a cibo e bevande. Gli ospiti potranno acquistare il loro pass giornaliero all-inclusive e le cabanas a partire dalla primavera del 2025.

Sviluppato e gestito in collaborazione con il governo delle Bahamas, il Royal Beach Club Paradise Island sarà caratterizzato dallo stile bahamiano nel design architettonico e nella tipologia di esperienza, con musica dal vivo, negozi di artigianato locale e gastronomia tipica.

Primo della Royal Beach Club Collection è un progetto creato in modo responsabile e sviluppato attraverso un partenariato pubblico-privato, unico nel suo genere alle Bahamas. La costruzione e la gestione del beach club sosterranno infatti le risorse occupazionali delle Bahamas attraverso la creazione di centinaia di posti di lavoro per aziende e imprenditori locali.

A partire dal 2025 saranno disponibili le opzioni per visitare Nassau e il Royal Beach Club Paradise Island alle Bahamas grazie a una combinazione di vacanze da sei città: Miami, Fort Lauderdale e Port Canaveral (Orlando) in Florida; Cape Liberty (New York) nel New Jersey; Galveston in Texas e Baltimora. L’offerta spazia da una mini-vacanza di tre notti a bordo della Utopia of the Seas fino a una vacanza di 7 notti su una nave della classe Oasis, come la Symphony of the Seas.