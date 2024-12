Royal Caribbean,c’è voglia di viaggi‘multigenerazionali’

Famiglia allargata e nuove dinamiche di viaggio, anche in crociera. Questo il risultato dell’indagine commissionata da Royal Caribbean su un campione di mille bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni di tutto il territorio italiano.

In base ai risultati del sondaggi infatti, i bambini non vedono l’ora di partire per una vacanza in famiglia e vogliono coinvolgere tutti i membri: il 41% che dichiara infatti che si divertirebbe di più se in vacanza ci fosse la nonna e il 39% se ci fosse il nonno. Se il divertimento condiviso con loro è la ragione principale (63%) per cui i piccoli preferiscono averli in vacanza, i bambini sono anche impazienti di scoprire le attività interessanti che potrebbero fare insieme (53%) e di sentirsi loro più vicini (30%). Inoltre, più di un terzo dei partecipanti al sondaggio ama essere viziato quando viaggia con i regali fatti dai nonni (42%), ma anche avere grazie a loro tempi di gioco più lunghi (33%).

Esperienze multigenerazionali

Gerard Nolan, vice presidente di Royal Caribbean International per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa, ha commentato: “Sappiamo che pianificare le vacanze con la famiglia può essere un gioco di equilibri per garantire che tutti si divertano e che vengano soddisfatte le diverse esigenze familiari. Royal Caribbean offre un’esperienza multigenerazionale completa, con qualcosa per tutti. Con gli acquascivoli e le zipline, i momenti di relax, l’intrattenimento e le opzioni di ristorazione per ogni palato, ogni membro della famiglia può godersi la sua vacanza ideale”.

La ricerca rivela inoltre che la vacanza ideale dei bambini va da una (26%) a due settimane (20%), con il desiderio di fare più attività al giorno, di 17 tipi diversi: il 20% desidera farne almeno 2, il 18% almeno 3 e il 14% oltre 10. Le attività principali sono le piscine e la visita a un parco acquatico (entrambe 65%) e le discese sugli scivoli (59%).

Lo studio ha anche rivelato che i bambini amano esplorare nuovi luoghi (50%), provare cibi nuovi e diversi (39%), andare sulle montagne russe (32%) e persino provare un simulatore di surf (11%) e una zip-line (9%). È interessante notare, inoltre, che il 37% dei bambini ammette che userebbe meno tablet e telefoni in vacanza perché troppo impegnati a divertirsi. Anche la possibilità di viaggiare con gli amici è uno dei desideri in evidenza per il 31% dei bambini.