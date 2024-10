Ruta40, quattro t.o.per un gruppo:nasce BluFennec

Un nuovo gruppo che riunisce quattro tour operator specializzati nell’organizzazione di viaggi di lusso su misura nelle destinazioni più suggestive del mondo: Ruta40, CarréBlu, Gabbiano Livingston e Upperail. Nasce BluFennec che, dopo le anticipazioni diffuse da TTG Italia quest’estate, è stato presentato ufficialmente, in seguito all’acquisizione di CarréBlu e Gabbiano Livingston da parte di Ruta40.

Quest’ultimo, che si definisce tour operator boutique, è nato nel 2002 ed è specializzato in viaggi tailor made in Sud America, Artico e Antartide, lavorando a stretto contatto con uffici locali e corrispondenti selezionati.

Gabbiano Livingston è invece specializzato in viaggi su misura in Africa, Oriente e Australia e programma itinerari con aerei privati in volo a bassa quota.

Diversa l’area coperta dai programmi di CarréBlu, t.o. specializzato in soggiorni mare, con particolare attenzione a Oceano Indiano e Pacifico.

Del gruppo fa anche parte Upperail, specializzato in viaggi di lusso sui migliori treni del mondo, dalla Transiberiana all’Orient Express, dal Shongololo Express al Rovos Rail. Itinerari slow travel per assaporare ogni attimo e ogni angolo dei luoghi più emozionanti al mondo.

Tutti e quattro i t.o. di BluFennec hanno cambiato il loro logo per adattarlo alla nuova realtà del gruppo.