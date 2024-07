Si chiama BluFennec e ha l’obiettivo di raccogliere sotto un unico ombrello i quattro brand del gruppo: Ruta40, CarréBlu, Gabbiano Livingston, Upperail. Tante destinazioni diverse per un modo diverso di viaggiare e progettare il viaggio.

BluFennec nasce dopo l’acquisizione di CarréBlu e Gabbiano Livingston da parte di Ruta40 per riunire i alcuni t.o. specializzati nell’organizzazione di viaggi di lusso su misura nelle destinazioni più suggestive del mondo. Quattro marchi che aprono le porte a un mondo di scoperta, avventura ed eleganza. Proprio per sottolineare la novità di queste importanti acquisizioni, raccolte in un unico grande contenitore, si è proceduto anche al restyling dei marchi.

Ruta40 è il marchio storico del gruppo, nato nel 2002 per organizzare viaggi tailor made in Sud America, Artico e Antartide. Il nuovo logo di Ruta40 è un invito visivo all’avventura e alla scoperta, con la silhouette di un’auto lungo una strada serpeggiante a evocare la libertà del viaggio.

Gabbiano Livingston è specializzato nella creazione di viaggi su misura in Africa, Oriente e Australia, grazie all’esperienza maturata in oltre 25 anni di attività. Il nuovo logo riporta all’essenza del volo come unicità e avventura.

CarréBlu dal 2003 progetta viaggi tailor made nei luoghi più incontaminati del mondo, con particolare attenzione a Oceano Indiano e Pacifico. Il nuovo logo rappresenta l’essenza del lusso e della pace marina.

Infine, Upperail è specializzato in viaggi di lusso sui migliori treni del mondo. Dalla Transiberiana all’Orient Express, dal Shongololo Express al Rovos Rail, il nuovo logo è un’ode all’eleganza senza tempo del viaggio su rotaia.

Tutti i loghi sono nati dalla matita di Fabrizio Alotto, illustratore emergente torinese, che ha disegnato ogni logo a mano.