Siam Viaggi lancia Solo Collection, una nuova linea di itinerari pensata per i viaggiatori solitari che desiderano esplorare il mondo con la libertà di un viaggio indipendente, ma con la sicurezza e l'organizzazione di un operatore esperto alle spalle.

Negli ultimi anni, il fenomeno del viaggio in solitaria è in costante crescita, spinto dal desiderio di esperienze autentiche e dall’esigenza di maggiore flessibilità. Solo Collection risponde a questa tendenza offrendo soluzioni su misura che combinano avventura, incontri e comfort. Le proposte includono soggiorni in strutture selezionate per favorire la socializzazione, come ostelli di qualità, abitazioni tipiche e campi tendati immersi nella natura.

Gli itinerari sono progettati per valorizzare l’autenticità del viaggio, con spostamenti su mezzi pubblici come treni e autobus, permettendo ai viaggiatori di immergersi completamente nelle destinazioni scelte.

Le prime mete disponibili per Solo Collection includono Namibia, Australia, Est Usa, Giappone e Corea del Sud.

Siam Viaggi sta già lavorando per ampliare l’offerta di Solo Collection includendo ulteriori destinazioni, sempre mantenendo la filosofia del viaggio su misura, offrendo la libertà dell'esplorazione indipendente con il supporto di un’organizzazione esperta.