Tour2000AmericaLatina, al via la formazione per gli agenti

Tour2000AmericaLatina annuncia la creazione di un calendario di webinar settimanali e l’entrata in squadra di Franco Pina, nuovo area manager per Bergamo, Lodi e Pavia e in collaborazione con Riccardo Santagostino, area manager Lombardia, anche su parte della città di Milano e provincia.

La formazione per gli agenti di viaggi si concretizza con appuntamenti ogni mercoledì alle 14,30 con webinar per esplorare le aree più affascinanti dell’America Latina. Il focus non sono le destinazioni, ma i temi trattati includono aree geografiche definite in base a esperienze naturali e culturali.

Il webinar ‘Tour nella terra dei Maya’ è un viaggio virtuale attraverso le antiche rovine e la vibrante cultura maya del Messico e del Guatemala; ‘Tour nella terra dei Moai’ va alla scoperta dell’isola di Pasqua e dei suoi misteriosi Moai; ‘Tour nel paradiso colombiano’ fa focus sulle isole del Rosario e sui parchi nazionali ; tour nella Baja California incontra l’incredibile biodiversità e le coste di questa penisola.

Con un’esperienza nel settore turistico di oltre 30 anni in importanti realtà nazionali, Franco Pina si concentrerà sulla costruzione di relazioni solide con gli agenti di viaggi, offrendo supporto personalizzato e promuovendo la programmazione Tour2000AmericaLatina.