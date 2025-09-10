Trinity ViaggiStudio, settembre di eventi e formazione: gli appuntamenti da non perdere

Un settembre ricco di appuntamenti per Trinity ViaggiStudio. L’operatore ha in programma un fitto calendario di eventi pensati per studenti, famiglie e docenti, all’insegna dell’internazionalità, della condivisione e dell’innovazione didattica.

Dalla formula informale del Trinity Bakery alle tappe itineranti di Trinity on Tour, fino al corso di aggiornamento per insegnanti Empowering Educators for Generation Alpha, l’operatore proporrà iniziative che uniscono esperienze, formazione, creano condivisione e comunità.

Gli appuntamenti

Si parte il 22 settembre con Trinity on Tour, una serie di eventi in presenza in tutta Italia dedicati ai nuovi docenti interessati al mondo Trinity. Un’occasione per scoprire metodologie, strumenti e buone pratiche didattiche in un ambiente stimolante e aperto al confronto.

Quest’anno l’iniziativa si arricchisce grazie alla collaborazione con C.L.ASS., e include anche una sessione introduttiva alla mindfulness con attestato valido come formazione.

Il 25 settembre sarà la volta del corso gratuito di aggiornamento docenti ‘Empowering Educators for Generation Alpha’. Realizzato in collaborazione con C.L.ASS e Pearson, si terrà all’Università degli Studi Roma Tre (presso il Dipartimento di Scienze della Formazione).

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato C.L.ASS., valido per il riconoscimento dei crediti formativi.

Tornerà invece il 27 settembre a Milano e Roma Trinity Bakery, un brunch pensato per le famiglie e i futuri Exchange Students, per scoprire tutte le opportunità di un trimestre, semestre o anno scolastico all’estero con Trinity ViaggiStudio.

Durante l’incontro sarà possibile conoscere i programmi di studio all’estero di Trinity ViaggiStudio, ascoltare le testimonianze dirette di chi ha già vissuto questa esperienza e interagire con il team di esperti e porre tutte le domande.