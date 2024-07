Tui Group, è partnership con lastminute.com

Tui Group ha siglato una partnership con lastminute.com e, in qualità di partner preferito per il segmento Tour & Activity, fornirà al portale e a una selezione di suoi brand tra cui Bravofly, Rumbo, Volagratis, Weg.de una nuova piattaforma con esperienze in oltre 100 Paesi nel mondo.

In pratica la piattaforma Tui si integrerà con i canali e i punti di contatto lastminute.com esistenti e i clienti avranno accesso diretto a un portfolio diversificato che include migliaia di escursioni, attività e attrazioni, tra cui centinaia di esperienze sviluppate internamente dal team Tui, come l’esplorazione notturna del vulcano Teide a Tenerife, la scoperta dei mercati galleggianti di Bangkok, le tipiche degustazioni di cibo e vino a Creta e un entusiasmante giro in mongolfiera a Marrakech.

Nuova piattaforma

“Credo che Tour e Attività abbia un enorme potenziale per diventare una componente vitale di un pacchetto vacanza - commenta Luca Concone, ceo di lastminute.com -. La nostra missione è personalizzare e semplificare l’esperienza di viaggio e questa partnership significa che possiamo offrire ai nostri clienti una gamma di cose da fare nelle destinazioni tramite una piattaforma tecnologica di facile accesso”.

“Questa partnership strategica rafforza ulteriormente la posizione di Tui come partner leader nel settore Tour & Activity - sostiene Peter Ulwahn, ceo di Tui Musement, la divisione Tour & Activity del Tui Group -. Lavoriamo con lastminute.com da anni, ma ora portiamo la nostra collaborazione a un livello completamente nuovo, sfruttando le nostre solide relazioni con gli operatori, la capacità di distribuzione omnicanale e un ricco portfolio di esperienze, comprese escursioni uniche sviluppate internamente dal nostro team” .