La formula villaggio sta vivendo una seconda giovinezza, complice quella formula tutto incluso che mette al riparo le famiglie dalle sorprese dell’ultimo minuto. “Il nostro booking procede molto bene - conferma il co-ceo di Veratour, Stefano Pompili -, con un’alta percentuale di prenotazioni anticipate: circa il 70% dei clienti pianifica i viaggi con 60-90 giorni di anticipo. Questo dato riflette la volontà delle famiglie di assicurarsi una vacanza di qualità e senza imprevisti. Abbiamo inoltre saputo contenere gli aumenti di prezzo, in alcuni casi assorbendo parte dei costi, il che ha contribuito a mantenere stabile la domanda nonostante le sfide economiche. I clienti, sebbene attenti al prezzo, sono sempre più orientati verso un’offerta che garantisca sicurezza e valore”.

Certo, il fattore prezzo sta impattando anche quest’anno in modo importante sulla scelta della tipologia di soggiorno. “Stiamo assistendo a un aumento costante dei costi in ogni settore produttivo e questo ha avuto un impatto anche per il turismo. In un periodo in cui l’inflazione ha portato ad un aumento dei prezzi, molti viaggiatori preferiscono rinunciare a vacanze meno significative, investendo in quelle che promettono il massimo impatto emotivo e qualitativo. Tra le mete, l’Egitto si distingue per il suo eccezionale rapporto qualità-prezzo; allo stesso tempo, destinazioni storiche come i Caraibi e le Maldive stanno vivendo una ripresa importante. Per l’estate, l’Italia continua a essere la prima scelta, ma anche la Tunisia sta registrando ottimi risultati”.

Un’altra tendenza che va delineandosi è la ricerca di una maggiore elasticità dell’offerta. “Tra le nuove tendenze prevedo una maggiore elasticità nei periodi di vacanza, che potrebbero superare il tradizionale ciclo della settimana. Infatti, abbiamo già avviato una sperimentazione in Egitto per offrire soluzioni più flessibili e personalizzate”.

Le novità di veratour sono all’insegna del medio raggio “Quest’anno ci siamo concentrati sul Mediterraneo, con l’apertura di due nuovi villaggi a Cipro e a Rodi, ampliando così la nostra presenza in una regione strategica per il turismo. Inoltre, abbiamo lanciato la nostra esclusiva crociera delle Cicladi in stile Veratour, un’iniziativa che integra l’esperienza di viaggio con il fascino unico del Mediterraneo, offrendo ai clienti un nuovo modo di vivere le destinazioni”.