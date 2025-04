Viaggio della nostalgia: in jet privato sulle orme di Pan Am

Un’idea alternativa, in grado di intercettare quel target lusso sempre a caccia di novità. A proporla è Global Travel Collection, che ha ideato un viaggio in jet privato in giro per l’Europa durante il prossimo dicembre, che ripercorre con nostalgia la storia di Pan American Airways.

Il viaggio, come riporta TravelWeekly, si intitolerà ‘Christmas Markets of Europe, a Pan Am Journey by Private Air’. Il viaggio di 10 giorni è limitato a 50 viaggiatori e partirà il 5 dicembre.

Gli ospiti voleranno su un Boeing 757-200 noleggiato privatamente con sedili reclinabili di classe business. A bordo, troveranno loghi e design Pan Am, nonché menu e cocktail che richiamano il periodo di massimo splendore della compagnia aerea negli anni ‘50 e ‘60 (Pan Am è stata fondata nel 1927 e ha cessato le operazioni nel 1991). In ogni destinazione, un responsabile della logistica di bordo aiuterà i passeggeri a superare rapidamente i controlli di sicurezza e la dogana.

Ciò che contraddistingue questo viaggio è il suo omaggio all’epoca d’oro dell’aviazione, abbracciando la raffinatezza dei viaggi aerei classici e celebrando al contempo lo spirito pionieristico che ha guidato Pan American World Airways fin dalla sua fondazione.

I viaggiatori visiteranno i mercatini di Natale in Portogallo, Austria, Germania e Lettonia, con soggiorni presso il Belmond Reid’s Palace Madeira, l’Anantara Palace Vienna, lo Scandic Hotel Norimberga e il Grand Hotel Kempinski Riga.

Per la realizzazione del viaggio, è stata creata una partnership di licenza con il marchio Pan Am.