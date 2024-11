Viking ha comunicato che i ricavi del terzo trimestre sono cresciuti dell’11%, arrivando a 1,68 miliardi di dollari, e che il 70% delle crociere 2025 sono già state prenotate.

In una conference call con gli investitori riportata da Travelweekly, è stato chiesto al cfo Leah Talactac se Viking stia prenotando troppa capacità con un anticipo troppo marcato, riducendo così i possibili vantaggi derivanti dall’aumento dei prezzi.

“Guardando tra un anno, le cose potrebbero cambiare - ha detto Talactac.-. Ma tutto dipende dall’evoluzione della domanda”.

Talactec ha affermato che il target di Viking, ovvero le coppie over 55, tende a pianificare in anticipo, il che aiuta ad estendere naturalmente la curva di prenotazione.

Al 3 novembre, Viking ha totalizzato 4,33 miliardi di dollari in prenotazioni anticipate per le partenze del 2025, il 26% in più rispetto alla stagione 2024 a pari periodo.

Interrogata sulle crociere sul Nilo e sul clima di sicurezza in Medio Oriente, Talactec ha affermato che i confronti potrebbero essere più difficili nel 2025 perché la maggior parte delle crociere del 2024 era stata venduta prima del 7 ottobre 2023.

Tuttavia, ha specificato che il Nilo rappresenta solo pochi punti percentuali della capacità complessiva, quindi non “sposta l’ago” di molto.

Il presidente di Viking, Torstein Hagen, ha comunque definito le nuove navi Viking sul Nilo “di gran lunga le migliori in navigazione sul fiume dal punto di vista del cliente”.

Viking ha recentemente battezzato Viking Hathor e Viking Sobek, la quinta e la sesta nave sul Nilo della compagnia. Altre quattro saranno consegnate nei prossimi due anni.

Interrogata sulle crociere in Russia, Talactec ha detto che le cinque navi di Viking in Russia e una in Ucraina potrebbero tornare in servizio “relativamente in fretta” se si concludesse un accordo di pace.

Hagen ha indicato che Viking potrebbe un giorno espandersi oltre un singolo marchio, senza tuttavia fornire previsioni più dettagliate.

Nel terzo trimestre dell’anno, Viking ha registrato un utile netto di 375 milioni di dollari, in forte crescita rispetto alla perdita di 1,24 miliardi di dollari totalizzata nel terzo trimestre dell’anno scorso.