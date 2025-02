Waynabox e il business dei viaggi a sorpresa: fatturato a più 27%

Sono oltre 250mila i viaggiatori che, dal 2014 a oggi, hanno scelto le proposte dei ‘viaggi a sorpresa ‘ di Waynabox, la startup nata in Spagna e chi oggi opera in numerosi Paesi europei, tra cui anche l’Italia. Nel 2024 l’azienda ha registrato un fatturato di 9,5 milioni di euro, il 27% in più rispetto all’anno precedente, mentre le prenotazioni sono salite a 24mila, con un aumento di 50 punti percentuali sul 2023.

Dal suo ingresso in Italia nel 2022, il nostro mercato rappresenta il 21% del globale e circa il 24% del totale dei viaggiatori di Waynabox, a conferma della crescente domanda di esperienze di viaggio innovative. “Ogni giorno - commenta Jordi Agustí, ceo di Waynabox - lavoriamo per innovare la nostra offerta, investendo in tecnologia e sviluppando prodotti che sappiano sorprendere e soddisfare un pubblico sempre più esigente e globale. La nostra capacità di anticipare le tendenze e di creare esperienze di viaggio uniche è la chiave del nostro successo”.

L’identikit del cliente

A provare l’esperienza unica di scoprire la destinazione solo 48 ore prima della partenza sono prevalentemente viaggiatori sui 30 anni, con una leggera prevalenza di donne (60%) rispetto agli uomini (40%). Oltre l’80% degli utenti sceglie di vivere l’esperienza in coppia, mentre il restante opta per viaggi in famiglia o con amici.

Tra le innovazioni più rilevanti, l’ampliamento dell’offerta con i viaggi a sorpresa in America (con mete come Buenos Aires, New York, Chicago, Miami, Rio de Janeiro e città del Messico) e l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale per la creazione di itinerari personalizzati, che offrono suggerimenti su cosa visitare, dove mangiare e come vivere al meglio ogni destinazione.

I prodotti più richiesti

Il prodotto di punta, tuttavia, è sempre il ‘Pacchetto Europa’, che prevede un’offerta integrata con volo di andata e ritorno, alloggio in hotel (da 3 stelle in su) e la scoperta della destinazione 48 ore prima della partenza. I viaggi, della durata variabile tra 2 e 5 giorni, offrono flessibilità e, ad esempio, da Milano il prezzo parte da 125 euro a persona per un itinerario di 2 giorni con volo e hotel inclusi.

A seguire, il prodotto ‘Isola a Sorpresa’ - esclusivo per la stagione estiva e pensato per viaggi verso destinazioni europee al mare - e, infine, i ‘Viaggi a Sorpresa su strada’ (Road Trips), lanciati dopo la pandemia per incentivare la scoperta dell’Italia in auto.

L’obiettivo dell’azienda per i prossimi mesi è consolidare la propria presenza in nuovi mercati europei - in particolare in Francia, Germania e Paesi Bassi - e sviluppare ulteriormente il settore dei cofanetti regalo.