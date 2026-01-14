AmaWaterways: il rebranding per le crociere fluviali

Una nuova brand identity per AmaWaterways, che giunta al 23esimo anno di attività, ha deciso di lavorare a un rebranding per rafforzare il legame con gli ospiti e migliorare l'esperienza di crociera fluviale.

“Il nostro rebranding riflette chi siamo oggi e dove stiamo andando - dice la ceo Catherine Powell, -. I nuovi colori trasmettono calore ed eleganza e esprimono in un modo più autentico lo spirito di AmaWaterways. Stiamo dando vita alla nostra personalità, alla nostra passione e al nostro senso di scoperta in modo più chiaro che mai. Il settore delle crociere fluviali sta vivendo un momento di grande fermento e desideriamo un brand che si distingua davvero, che faccia sentire le persone parte del marchio e ne identifichi immediatamente il significato.”

Un'identità visiva modernizzata caratterizza il rebranding, che include un logo raffinato ispirato alla tradizione musicale di AmaWaterways, una palette di colori vivaci con accenti specifici per la destinazione e immagini autentiche che ritraggono ospiti e membri dell'equipaggio reali. Il look and feel rinnovato riflette ciò che i viaggiatori apprezzano di più: comfort premium, connessione autentica ed esperienze personali a bordo e a terra.

Inoltre, la compagnia ha rinnovato il proprio sito web, che offre un modo più intuitivo, coinvolgente e visivamente immersivo per esplorare AmaWaterways. Il nuovo sito unisce una narrazione stimolante a funzionalità semplificate, aiutando gli utenti a scoprire destinazioni, scoprire esperienze a bordo e pianificare i propri viaggi con facilità. Dalle immagini più ricche e dai punti salienti dell'itinerario, fino agli strumenti di prenotazione migliorati, la piattaforma è progettata per consentire agli utenti di esplorare, sognare e connettersi con il mondo di AmaWaterways in modo più significativo. Questo sviluppo arriva in un momento emozionante nella storia di AmaWaterways, mentre la compagnia accelera l'espansione della sua flotta con oltre 40 navi previste entro il 2030.

“Come uno dei fondatori di AmaWaterways, mi riempie di gioia vedere quanto il nostro marchio sia cresciuto magnificamente, pur rimanendo fedele allo spirito che ci ha ispirato fin dall’inizio” ha dichiarato Kristin Karst, co-fondatrice e chief brand ambassador.