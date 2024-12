Edizione da record per ILTM Cannes 2024

Si è conclusa con numeri record la 23° edizione di ILTM Cannes, che ha visto oltre 10mila partecipanti per un totale di 85mila incontri di business programmati.

Oltre 2.350 buyer da 84 paesi, il 30% dei quali nuovi all'evento, hanno incontrato oltre 2.350 marchi da 105 Paesi, sia durante la fiera che all’interno dell’ampio programma di eventi di networking.

ILTM ha accolto quest’anno tre nuove aree: un padiglione Accor dedicato di 1.600 metri quadrati sulla spiaggia del Palais, una nuova terrazza per l'ospitalità Leading Hotels of the World (LHW) e un nuovo bar del marchio lifestyle CannesX al piano terra.

Altri nuovi arrivati sono stati gli enti del turismo di Australia, Egitto e Mauritius mentre alcune destinazioni hanno aumentato significativamente la loro presenza, come California, Brasile, Oman, Giappone e Croazia. Forte anche la presenza dei brand di hotellerie di lusso, tra cui Accor, i marchi Hilton Luxury, Hyatt Hotels, InterContinental Hotels & Resorts, Leading Hotels of the World, Preferred e Marriott International Luxury.

L’appuntamento è fissato per il 2025: ILTM Cannes tornerà dal 1 al 4 dicembre.