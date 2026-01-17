Four Seasons, terzo indirizzo di lusso in Colombia

Parte il countdown per l’apertura del terzo indirizzo Four Seasons in Colombia. Dal 15 maggio prossimo sarà possibile prenotare una camera nel nuovo Four Seasons Hotel and Residences Cartagena.

Situato nel quartiere artistico di Getsemani, l’hotel disporrà di 131 camere distribuiti in un gruppo di edifici storici.

Secondo le anticipazioni di Travel Weekly, la struttura proporrà 27 sistemazioni in stile coloniale spagnolo e 104 camere in stile contemporaneo, tra cui una suite con tre camere da letto e una piscina panoramica sul tetto.

Quanto ai servizi, il nuovo Four Seasons ospiterà otto concept di ristoranti e bar, una Umari Spa con sei sale per trattamenti, un centro fitness, due terrazze con piscina sul tetto e spazi per eventi e riunioni, tra cui due sale da ballo.