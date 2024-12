“Il 2025 sarà l’anno del Travel Maximizer, capitanato dai viaggiatori di lusso desiderosi di far valere ogni momento. Abbracciano un equilibrio di avventura e relax, creano legami significativi e cercano esperienze che arricchiscono andando oltre l'ordinario”. Così Dino Michael, senior vice president and global head, Hilton Luxury Brands, presenta il futuro dei marchi upper level del colosso alberghiero, che nel 2024 ha aperto oltre 500 proprietà solo legate ai suoi brand alto di gamma.

Sempre quest’anno, Hilton ha introdotto Hilton for Luxury , un programma globale progettato per i luxury travel advisor di Hilton che assistono i clienti in ogni regione nella prenotazione di soggiorni di classe in tutto il mondo.

Waldorf Astoria Hotels & Resorts

La madre di tutti gli di tutti opening dell’anno, sarà la riapertura del leggendario Waldorf Astoria New York. Consacrato da Conrad Hilton come “il più grande di tutti”, a seguito di un meticoloso e attento restauro, condotto degli architetti di Skidmore, Owings & Merrill e dall’interior design di Pierre-Yves Rochon, la proprietà manterrà l’imponenza e la bellezza dell'architettura Art Deco originale, reimmaginata con arredi freschi e contemporanei che rendono omaggio al Waldorf Astoria New York originale. L'hotel, che dovrebbe aprire nella primavera del 2025, conterà 375 camere e suite tra le più grandi di Manhattan.

Waldorf Astoria prevede di aggiungere al suo portfolio altre di 16 strutture che apriranno nei prossimi anni.

Fra le più significative, il Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique, che debutterà nella primavera del 2025 sulla spettacolare penisola rocciosa di Cacique con 148 camere e 40 suite; il Waldorf Astoria Osaka, che segnerà il debutto del marchio in Giappone nella primavera del 2025. Si svilupperà su 12 piani all’interno di un grattacielo di 39 piani nel quartiere sud del nuovo complesso urbano a uso misto Grand Green Osaka; il Waldorf Astoria Shanghai Qiantan in Cina, situato nel nuovissimo Central Business District di Shanghai che offrirà una vista panoramica sul fiume Huangpu e immergerà gli ospiti nella tranquillità e nel fascino della capitale commerciale cinese. E ancora il Waldorf Astoria Rabat Salé, che farà parte di un complesso a uso misto che sarà l'edificio più alto del Marocco e il terzo più alto dell'Africa.

Guardando al 2026 e oltre, Waldorf Astoria vedrà l'attesissimo e primo ingresso sul mercato nelle città di Londra , Sydney , Hanoi , Jakarta , Tanger , Kuala Lumpur e Jaipur .

Conrad Hotels & Resorts

Conrad Hotels & Resorts, il marchio di lusso Hilton con il più grande portfolio che conta quasi 50 strutture, continua la sua espansione globale con due nuovi hotel nel 2025.

Ad Atene aprirà The Ilisian, una nuova destinazione cittadina che ospiterà il Conrad Athens Hotel, le Residenze Waldorf Astoria, le Residenze Conrad, un club privato per i soci e numerosi bar, ristoranti e negozi al dettaglio. Il Conrad Athens The Ilisian offrirà 307 camere e suite e 18 sale per eventi, mentre in Germania si assisterà al debutto del brand con l'apertura del Conrad Hamburg.

LXR Hotels & Resorts

LXR Hotels & Resorts continua la sua costante traiettoria di crescita in nuovi mercati della West Coast, con Arizona Biltmore , Beach Village and Shore House at Hotel del Coronado, e Ka Laʻi Waikîkî Beach che si uniranno al portfolio di hotel indipendenti. Tra le tappe più recenti vi è la firma della prima struttura LXR Hotels & Resorts in Cina, che segna il debutto del marchio di lusso nel cuore della città storica e culturale di Xi'an nel 2027.

Nel 2025 sarà invece la volta di LXR Hotels & Resorts - Casablanca, che segnerà il debutto nel Paese della collezione di hotel di lusso indipendenti di Hilton. Sarà situato nel “Triangle d'Or” come parte del progetto “Metropolitan”, un complesso a uso misto di alto livello che comprende spazi a uso residenziale, negozi, uffici e hotel.

Oltre alle aperture, LXR Hotels & Resorts lancerà il nuovo programma del brand, Spirit of Adventure, che darà vita a escursioni nella destinazione ed esperienze guidate nelle strutture di tutto il mondo. Il programma celebra l'intramontabile ricerca dell'avventura e consente agli ospiti di creare storie che rivivranno e racconteranno negli anni a venire.

Tra le varie aperture e firme di accordi che verranno annunciate prossimamente, ci sono strutture anche in Italia.

Signia by Hilton

Altro debutto sarà quello di Signia by Hilton Amman a gennaio 2025, che segnerà la prima struttura del marchio al di fuori degli Stati Uniti. Situato in una posizione privilegiata ad Amman, l'hotel offrirà 272 camere e suite.