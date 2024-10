La Bottega Group rileva Palatino Hospitality

La Bottega Group acquisisce la totalità del capitale di Palatino Hospitality che a sua volta ha reinvestito una parte dei proventi derivanti dall'operazione in La Bottega Holding, garantendosi così una partecipazione di minoranza.

Dopo le acquisizioni di Vanity Group e Beltrami, per La Bottega si tratta della terza operazione di M&A attuata nel corso dell'ultimo anno. Una mossa che rappresenta un tassello chiave di una strategia orientata al 'buy and build', condotta con lo scopo di stabilire uno standard unico nell'industria dell'ospitalità di lusso.



La Bottega e Palatino uniranno dunque le loro forze per fornire una soluzione integrata e completa per hotel di alta gamma in tutto il mondo.

G. G.