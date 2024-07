Christian Louboutin si rafforza nel settore dell’hotellerie. Lo stilista, che nel mese di marzo dell’anno scorso ha inaugurato il suo primo hotel, il Vermelho, in Portogallo, continua a interessarsi di ospitalità con un investimento in Experimental group, società francese attiva nell’ hospitality business che gestisce alberghi ristoranti e bar in tutta Europa, tra cui Londra, Parigi, Ibiza, Minorca e Biarritz.

A sostenere l’investimento del designer, ci sarebbe anche Alexis Dyèvre, associato a Christian Louboutin nella Maison Gatti, che ha acquisito una quota di minoranza del gruppo.

Il fashion designer contribuirà allo sviluppo del business di Experimental group, per cui il gruppo prevede nuovi opening per il 2025, a Val d’Isère, Roma e Parigi.