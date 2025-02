Mandarin Oriental sbarca a Porto Rico con il Mandarin Oriental Esencia

Nuovo resort e una collezione di residenze brandizzate a Porto Rico per Mandarin Oriental, che annuncia la nascita della sua nuova destinazione nei Caraibi, il Mandarin Oriental Esencia, sulla costa sud-occidentale di Porto Rico a Cabo Rojo, nella Boquerón Bay, previsto in apertura nel 2028.

Il progetto fa parte di Esencia, una comunità residenziale e alberghiera di proprietà dei Reuben Brothers e di Three Rules Capital.

Il resort offrirà 106 camere e suite, dotate di balcone, terrazza o giardino privato con piscina, mentre tutte le ville comprenderanno una piscina privata. Una collezione di 83 ville residenziali sarà distribuita tra la spiaggia, le colline e le scogliere di Esencia a cui si aggiungono oltre 200 residenze private comprese in una serie di edifici a sei piani.

“Siamo entusiasti di espandere ulteriormente la nostra presenza nei Caraibi con l’ingresso a Porto Rico e non vediamo l’ora di avviare una fruttuosa collaborazione con Reuben Brothers e Three Rules Capital – dice Laurent Kleitman, ceo di Mandarin Oriental Hotel Group -. Questo luogo, grazie alla sua naturale bellezza e al suo straordinario patrimonio culturale, rappresenta la location ideale per dare vita al nostro servizio e alle esperienze eccezionali che ci contraddistinguono. Non vediamo l’ora di offrire una destinazione davvero unica ai nostri ospiti.”

L'hotel offrirà un’ampia gamma di servizi, tra cui cinque ristoranti che proporranno cucina internazionale ispirata alla tradizione locale. Un beach club, un ristorante, un bar a bordo piscina e un elegante lounge bar arricchiranno ulteriormente l’esperienza complessiva. Uno degli elementi chiave del resort sarà la spa, con una vasta gamma di trattamenti pensati per rilassare, rigenerare e soprattutto promuovere la mindfulness. L’area wellness comprenderà anche un centro fitness, dotato di una piscina esterna per il nuoto e un salone di bellezza. La struttura disporrà inoltre di un campo da golf a 18 buche progettato da Rees Jones, un club per bambini dedicato e un parco avventura immerso tra le bellezze naturali di Boquerón Bay. Il design di Mandarin Oriental Esencia, Puerto Rico sarà curato dal pluripremiato studio di architettura Studiomk27, con sede a San Paolo in Brasile.