Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve debutta sul Mar Rosso d’Arabia

Aprirà a maggio 2024 Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve , nuova destinazione extra lusso sul Mar Rosso d’Arabia, che ha aperto le prenotazioni. La struttura fa parte del progetto The Red Sea, uno dei luoghi di turismo di lusso rigenerativo del Golfo dell'Arabia Saudita, sulla costa occidentale del Paese. Nujuma sarà la prima proprietà del brand in Medio Oriente e si unirà a un portfolio di soli sei resort esclusivi presenti in tutto il mondo.

Raggiungibile in barca o in idrovolante dal nuovo Red Sea International Airport, questo angolo di paradiso si trova su un'isola privata da sogno, appartenente al gruppo di isole Blue Hole del Mar Rosso.



Nujuma comprende 63 ville sull'acqua con una o tre camere da letto, che rispecchiano l'ambiente circostante grazie a un'architettura ispirata alla forma delle conchiglie. Progettate per offrire un alto livello di privacy e l'accesso diretto alla spiaggia, ognuna delle 63 ville è dotata di finestre panoramiche, spazi abitativi open space, una piscina con vista sul mare e un telescopio per ammirare il cielo stellato dell'Arabia Saudita.



La struttura offrirà una serie di servizi esclusivi e 4 ristoranti: qui si possono gustare cene romantiche sulla spiaggia con vista panoramica, partecipare ad eventi ispirati alla tradizione dell'Arabia Saudita, ma anche assaporare il pescato locale e ascoltare le storie che si celano dietro i mocktail ispirati al mondo dell'astrologia.

Oltre a tutto questo, Nujuma offrirà anche una Spa Neyrah, un centro fitness, diverse piscine, un club per bambini e una serie di altre proposte relative all'intrattenimento e al tempo libero, tra cui una Conservation House, con la possibilità di praticare sport acquatici e un centro per le immersioni.