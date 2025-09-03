Aprirà nel 2029 il primo resort One&Only nelle isole Fiji. Situato nell’arcipelago delle Isole Yasawa, nelle Fiji occidentali, disporrà di 40 camere, suite e ville, sei ristoranti d’eccellenza, il centro wellness Club One e 20 esclusive One&Only Private Homes, in vendita a partire da novembre 2025. Il progetto è frutto della partnership tra Kerzner International Holdings Limited e BSP Life, uno dei principali investitori istituzionali del Paese e membro del Gruppo finanziario BSP.

Una new entry che, come spiega Philippe Zuber, ceo di Kerzner, “si allinea perfettamente con la nostra strategia di crescita nell’area Asia Pacifico e rafforza l’approccio distintivo del marchio, che punta a offrire costantemente esperienze eccezionali, valorizzando al contempo il calore e l’ospitalità dello spirito figiano a livello internazionale”.

Sviluppato su un terreno di 127 acri lungo l’incontaminata costa di Nacula Island, nell’arcipelago delle Yasawa, il resort sarà raggiungibile in soli 30 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale e la sua architettura combinerà artigianato locale ed estetica contemporanea, con vasti spazi open air a disposizione degli ospiti.

Il nuovo progetto si unisce ad altre aperture, tra cui One&Only Moonlight Basin a Big Sky, Montana, Stati Uniti (in apertura a novembre 2025), e i resort con Private Homes di Half Moon Bay (Antigua) e Hudson Valley, New York.