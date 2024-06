Un anno che promette grandi soddisfazioni alle strutture italiane aderenti a Preferred Hotels & Resorts. Lo racconta a TTG Italia Roberta Possenti, vicepresident Europe del brand di hotel indipendenti che nella Penisola ha 46 strutture aderenti.

“Sugli Stati Uniti, che sono il feedermarket più importante, ad oggi siamo già al 90-91% di quanto fatto nell’intero 2023, sia in termini di prenotazioni che di fatturato, con un adr oltre i 1000 euro”. Un risultato che promette sviluppi di grande valore su questo mercato.

Ma gli Usa non sono il solo bacino ricco per il 2024 italiano. “I dati dalla Gran Bretagna danno un +14% di adr rispetto al 2023, quelli dall’Australia sono a +22% - dice Possenti -. Il mercato australiano, in particolare, rappresenta il 5% del totale fatturato Italia, un valore di buon livello”.

Altro bacino interessante è quello del Brasile, su numeri inferiori, ma con percentuali di incremento decisamente alte. “Il mercato è triplicato rispetto al 2022, e le previsioni crescita per quest’anno sono del 200%. Si tratta di grandi viaggiatori – spiega Possenti – che tendono a muoversi nei mesi di aprile e ottobre, un periodo dell’anno decisamente favorevole perché non coincide con la nostra alta stagione e contribuisce al riempimento delle strutture”.

Buoni i dati anche da Singapore, con un adr da oltre 1000 euro, mentre i mercati di prossimità, come Francia, Germania e Svizzera danno tutti segnali di incremento, anche se con una crescita che ha una forbice che va dal +2 al +17% in termini di adr.