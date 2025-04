Ha debuttato a Roma il primo hotel Orient Express al mondo, l’ Orient Express La Minerva , situato in Piazza della Minerva 69, nel cuore storico della Capitale, a pochi passi dal Pantheon, nella piazzetta che ospita il famosissimo elefantino del Bernini sovrastato da un obelisco. L'hotel dispone di 93 camere, incluse 36 suite, con dimensioni che vanno dai 25 ai 235 metri quadri, rooftop, ampia offerta F&B e altre novità in arrivo. Il progetto segna il recupero dello storico hotel ripensato dall’architetto Hugo Toro.

Ha ospitato Stendhal e Herman Melville, divi, Vip e viaggiatori. E da ieri è rinato a nuova vita, sotto le insegne iconiche di Orient Express, marchio leggendaro riportato in vita da Accor in collaborazione con Arsenale .

“Con Orient Express La Minerva inauguriamo il primo hotel al mondo firmato Orient Express, dando forma a un nuovo concetto di alta gamma - dichiara Paolo Barletta , ceo di Arsenale Group -. Abbiamo scelto Roma perché rappresenta l'incontro ideale tra storia, cultura e ospitalità italiana. Noi siamo i nuovi custodi di questo magnifico albergo, nato nel 1811, e siamo fieri di custodirlo per i prossimi anni, rendendolo una casa comune aperta ai romani e ai viaggiatori internazionali”.

L'investimento è rilevante: dopo l'acquisto nel 2021 da parte del Gruppo Arsenale con la partecipazione di Annabel Holding e Nicola Bulgari , la struttura è stata completamente restaurata. “Roma è la tela ideale per ridisegnare l’eredità Orient Express - afferma Gilda Perez-Alvarado, ceo di Orient Express -. In collaborazione con Arsenale e grazie al genio creativo di Hugo Toro, restituiamo nuova vita a un bene profondamente radicato nel tessuto della città”.

Anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, presente all’inaugurazione, celebra l'apertura come una svolta positiva per la Capitale: “Siamo felici che un luogo così storico sia stato valorizzato con un lavoro di grandissima qualità. Orient Express La Minerva offre una prospettiva unica sulle meraviglie di Roma, dal Pantheon all’elefantino del Bernini. Custodire, tramandare e valorizzare sono le parole chiave per attrarre investimenti e offrire esperienze di alto livello ai turisti e ai cittadini romani”.