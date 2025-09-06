The Dean Group si espande all’estero e rilancia l’hotel degli U2

Debutta The Dean Group, un nuovo gruppo alberghiero nato da una collezione di hotel indipendenti in Irlanda tra cui The Dean Dublin, Cork e Galway, insieme a The Leinster, The Mayson, The Devlin e Glasson Lakehouse.

Il gruppo ha annunciato la sua espansione fuori dall’isola verde, con una pipeline internazionale che vedrà l’apertura, nel 2026, di The Dean Munich e The Dean Berlin in Germania e del The Dean Miami negli States.

Oltre all’espansione internazionale, Dean Group sta ripensando le sue radici dublinesi. A metà del 2026 si assisterà al rilancio e all'espansione di The Dean Dublin con una sede più ampia e interni rinnovati. Verso la fine del 2027 si assisterà, inolre, alla completa rinascita di The Clarence, una delle proprietà di lusso più rappresentative del gruppo, nel cuore del famoso Temple Bar di Dublino, salito agli onori delle cronache nel 1997, quando fu acquisito e ristrutturato dalla band degli U2. Trent'anni dopo, l'hotel è pronto a riemergere, rinnovato per una nuova era.