L’Italia rimane la destinazione preferita. Il dato, che emerge dalla ricerca presentata da Bluvacanze e realizzata con YouGov, è estremamente importante.

Non solo: lo studio mette in luce anche il ruolo determinante delle agenzie di viaggi per gli acquisti degli italiani. Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia, il direttore responsabile Remo Vangelista parte proprio da questa considerazione per analizzare lo stato attuale del mercato. Che oggi sta vivendo un momento decisamente altalenante, come sottolineano da più parti.

Numeri, dati e cifre che mettono il luce come la curva di prenotazione durante il 2024 sia stata molto disomogenea, complici sicuramente le tensioni internazionali.

Il trend per la fine dell’anno sembra comunque incoraggiante. Anche se restano le ombre sul trasporto aereo, sempre più in mano alle compagnie aeree low cost. Che raramente sono tra i migliori interlocutori delle agenzie di viaggi.