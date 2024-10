Austria verso il record: pernottamenti superiori al 2019

L'Austria si prepara a un nuovo record per il settore turistico con cifre superiori al pre-pandemia. Nei primi 8 mesi del 2024, infatti, sono già stati registrati 115,6 milioni di pernottamenti con un agosto che da solo ha fatto segnare un +3% rispetto al 2023 sulle presenze e un +9,6% sugli arrivi.



“È il numero più alto mai raggiunto, maggiore anche dei 115,3 milioni di overnight del periodo gennaio-agosto 2019”, spiega Tobias Thomas, direttore generale dell’Austrian Federal Statistical Office.



Secondo quanto riporta travelandtourworld.com, a generare questi risultati è stata in primis l'ampia offerta culturale della destinazione, unita alla bellezza dei paesaggi e alle numerose attrazioni turistiche. Di gran successo, non inaspettatamente, città come Vienna, Innsbruck e Salisburgo e le regioni alpine che hanno attratto visitatori domestici e internazionali.

Gaia Guarino