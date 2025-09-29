Aiav consegna cinque borse di studio in memoria di Alberto Corti

Cinque borse di studio istituite in memoria di Alberto Corti, rivolte ai laureandi del corso triennale in Progettazione e management del turismo dell’Università del Piemonte Orientale. Aiav vuole ricordare così uno stimato protagonista del settore, investendo sulle nuove generazioni. Un riconoscimento simbolico per la figura di Alberto Corti, compianto direttore generale di Confturismo, scomparso nei giorni scorsi, ma anche un supporto concreto per valorizzare l’impegno dei giovani talenti.

Le borse di studio, già disponibili per l’anno accademico 25/26 saranno assegnate alle cinque tesi di laurea giudicate più meritevoli e interessanti da una giuria composta da professionisti e membri dell’Associazione Aiav: Fulvio Avataneo, presidente nazionale, Daniele Fiorini, direttore generale, Veronica Scaletta, responsabile del servizio legale, Francesco Perinetto, responsabile turismo organizzato, e Caterina Claudi, consulente.

Tra i criteri di valutazione, la capacità di proporre soluzioni innovative alle sfide attuali del turismo: sostenibilità ambientale e inclusività, delocalizzazione e destagionalizzazione, progetti di rigenerazione urbana e territoriale, digitalizzazione e nuovi modelli di utilizzo dell’intelligenza artificiale lungo la filiera.