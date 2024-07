Dal Fisco arriva una novità per gli 1,9 milioni di partite Iva in flat tax. Chi aderisce al regime forfettario, infatti, potrà fare il calcolo sulla convenienza della scelta per il concordato preventivo con il Fisco anche attraverso RedditiOnline, ovvero l’applicativo utilizzato per la dichiarazione dei redditi 2024.

Come riporta ilsole24ore.com, inoltre, sarà possibile eseguire il calcolo anche accedendo all’area riservata della propria dichiarazione precompilata.