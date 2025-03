Gattinoni Travel lancia i ‘Tour tematici’

Novità in casa Gattinoni Travel, che firma i I ‘Tour tematici’, percorsi nati per offrire un’esperienza pensata per chi non si accontenta di visitare un luogo, ma vuole comprenderlo a fondo, grazie alla guida di esperti e a itinerari studiati per svelare dettagli e prospettive inedite.

I Tour tematici fanno parte dei Tour Explore di Gattinoni Travel, viaggi di gruppo con accompagnatore dall’Italia con volo ed esperienze inclusi. Su alcune destinazioni, a viaggiare con il gruppo sono un fotografo esperto, un archeologo e un astrofilo con itinerari dedicati. Nei Tour Explore tematici City ed Event, invece, si va alla scoperta dell’autenticità delle grandi capitali europee e mondiali e di festival, cerimonie ed eventi naturali che caratterizzano un Paese.

Ogni tour è progettato per un’immersione totale nelle destinazioni, approfondendo non solo i luoghi, ma anche la storia e la cultura che li rendono unici. I piccoli gruppi selezionati e le esperte guide locali garantiscono un’esperienza intima e personalizzata, dove ogni dettaglio diventa un’opportunità per vivere il viaggio in modo autentico, arricchito da curiosità e conoscenze che solo un vero esperto può condividere e raccontare.

Ogni destinazione selezionata per i Tour Explore tematici 2025 racchiude un’anima unica, capace di affascinare e sorprendere chiunque decida di intraprendere questo percorso. Il Botswana incanta con le sue distese selvagge, i colori del tramonto che tingono il cielo sopra il delta dell’Okavango e l’emozione di trovarsi a tu per tu con la fauna più iconica del continente africano. La Grecia svela le radici della civiltà occidentale, tra templi antichi e monasteri arroccati su formazioni rocciose mozzafiato. L’Uzbekistan, con le sue città leggendarie lungo la Via della Seta, è un mosaico di culture e architetture millenarie. Dall’altra parte del mondo, Chicago si mostra in tutta la sua energia. Infine, la Mongolia offre uno degli scenari più affascinanti e incontaminati del pianeta: spazi infiniti, antiche tradizioni nomadi e il festival di Naadam, un tributo alla cultura equestre che affonda le sue radici nei tempi di Gengis Khan.