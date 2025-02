Una due giorni di formazione e team building dedicata ai Personal Voyager Euphemia. A organizzarla a Milano Lab Travel, in collaborazione con il Gruppo Gattinoni e con la partecipazione di Alpitour.

L’evento, dal titolo ‘Ri-Conosciamoci’, si è aperto con una masterclass dedicata a Gattinoni Travel, focalizzata sulle novità della programmazione, sulla piattaforma Passepartout e sui diversi applicativi che i Personal Voyager hanno a disposizione per ottimizzare il lavoro e il servizio offerto ai clienti.

“Il Gruppo Gattinoni - sottolinea l’a.d. di Gattinoni Travel, Mario Vercesi - è particolarmente attento a presidiare e coltivare ogni possibile canale di vendita nell’ambito delle proprie linee di business e in linea con il proprio piano industriale. Questo evento è stato una preziosa occasione di incontro e confronto nel corso della quale la divisione Travel di Gattinoni ha potuto approfondire molteplici aspetti che la legano alla partecipata Lab Travel”.

Un laboratorio di idee

La giornata dedicata alla formazione è proseguita con un intervento di Alpitour, che ha avuto come focus le novità di prodotto legate alle linee Specialties e Mainstream oltreché la nuova gestione delle pratiche e dei ticket in ambiente easy book.

Il secondo giorno di Ri-Conosciamoci, ivnece, è stato dedicato ad un team building per le vie di Brera in chiave ludico/culturale.

“Ri-Conosciamoci - commenta Ezio Barroero, presidente Lab Travel - è un modo per sottolineare quanto siano importanti in Euphemia lo spirito di gruppo e l’orgoglio di appartenenza. Crediamo molto in questi momenti di formazione e networking, che sono un vero e proprio laboratorio di idee. Questo evento è anche un modo per sottolineare il legame speciale che ci unisce al Gruppo Gattinoni, con cui condividiamo non solo business e obiettivi di mercato, ma anche una vision orientata all’innovazione e una forte passione per il mondo dei viaggi”.