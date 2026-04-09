Skyscanner su ChatGpt, ora la ricerca dei voli si fa dialogando con l’AI

Skyscanner approda su ChatGPT. La piattaforma di comparazione dei voli ha lanciato la sua applicazione sul chatbot di OpenAI. I viaggiatori possono così cercare le migliori soluzioni di viaggio dialogando direttamente con la piattaforma AI.

Per utilizzare il nuovo strumento bisogna installare l’applicazione di Skyscanner nell’app store di ChatGPT. Digitando un semplice messaggio come ‘@Skyscanner trovami il volo più economico per New York a dicembre’ è possibile consultare tutte le opzioni di volo disponibili in tutto il mondo e scegliere le soluzioni migliori in base alle proprie necessità.

“Da sempre, il nostro impegno è volto all’innovazione della ricerca di voli, assicurandoci che i viaggiatori abbiano tutti gli strumenti a disposizione per procedere con facilità e maggiore fiducia - spiega Piero Sierra, chief AI officer di Skyscanner -. Gli utenti possono ora accedere all’app di Skyscanner su ChatGPT per cercare le opzioni migliori e i prezzi dei voli per il loro viaggio”.

Skyscanner prevede di potenziare ulteriormente gli strumenti AI. “Continueremo a rivoluzionare la pianificazione di viaggi andando oltre i tradizionali moduli da compilare, muovendoci verso esperienze dinamiche e basate sul modello ‘domanda e risposta’ - continua Sierra -. Miglioreremo la ricerca di informazioni introducendo la possibilità di richiedere spiegazioni dei risultati proposti, e condivideremo i nostri progressi in ambito Agentic AI in mercati dove la fiducia e l’economia ce lo permettono. Il successo sarà definito da decisioni migliori e dalla fiducia guadagnata”.