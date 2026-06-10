I nuovi scenari della Cina:il turismo torna a correre

La Cina risponde alla crescente domanda internazionale di esperienze turistiche immersive con il lancio di ‘Becoming Chinese’: il nuovo programma di promozione del lifestyle cinese, ispirato direttamente dai trend emergenti sulle principali piattaforme social nazionali quali Tik Tok, Weibo e Rednote.

L’annuncio è stato ufficializzato in occasione della Beijing Inbound Tourism Development Conference 2026, alla quale hanno preso parte più di 300 buyer provenienti da oltre 40 Paesi. “Il turismo cinese sta vivendo una piena rinascita dopo le difficoltà generate dalla pandemia - ha dichiarato Gao Zheng, viceministro della Cultura e del Turismo - tanto che nel 2025 abbiamo registrato complessivamente 154,5 milioni di visitatori, di cui 35,17 di origine internazionale, con un incremento del 17,1% sulla stagione precedente”.

La strategia

A generare questa spinta, ha proseguito, “è la combinazione di più fattori strategici, quali il libero riconoscimento di visti di transito da 240 ore, l’automatizzazione delle procedure d’accesso aeroportuali e l’allargamento dei metodi digitali di pagamento”.

Grazie ad app con modalità di pagamento integrato quali WeChat e Alipay, dal 2020 il numero di turisti stranieri che hanno ricevuto rimborsi fiscali è aumentato del 305%, generando una spesa turistica pari a circa 808 miliardi di euro nel 2025 e confermando lo shopping tourism come una delle componenti fondamentali dei viaggi in Cina”.

Una nuova offerta

Sima Hong, vicesindaco della capitale cinese, ha sottolineato inoltre: “Pechino è in prima linea nel guidare il processo di rinnovamento dell’offerta turistica cinese e, a tal fine, i nuovi percorsi di esperienze immersive continueranno a essere sviluppati mediante la piattaforma Go Beijing”.

Grazie ad essi, ad esempio, “è possibile scalare la Grande Muraglia a Mutianyu indossando innovativi esoscheletri finalizzati a facilitare gli spostamenti, scoprire in che modo l’Ia possa semplificare la comunicazione e l’interazione in Cina attraverso le tecnologie d’avanguardia del centro di ricerca iFlytek, o ancora giovarsi delle possibilità di mobilità autonoma visitando lo straordinario hub post-industriale Shougang Park”.