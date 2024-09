A321xlr, ancora un rinvio nelle consegne. Ipotesi ottobre

Questa volta lo slittamento sarà solo di poche settimane, ma ancora una volta nelle consegne degli aerei domina il tema dei ritardi dovuti ai problemi in tutta la filiera produttiva del settore. Questa volta però a essere coinvolto è l’aereo più atteso sul mercato, vale a dire l’Airbus 321xlr, ovvero la rivoluzione narrow body per il lungo raggio.

Quanto dovranno attendere in più vettori come Iberia (destinataria della prima consegna in assoluto) o Wizz Air (già pronta a voli su Abu Dhabi da Londra e Milano)? Per ora resta un generico ‘qualche settimana’, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore di oggi. Quanto basta per creare interrogativi e rischiare di costringere a rivedere i piani per l’avvio delle operazioni.