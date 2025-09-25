Aegean si prepara a una nuova iniezione di capitale in Volotea a un anno esatto dalla prima operazione da oltre 25 milioni di euro. “Ribadisco quanto ho detto nei risultati annuali precedenti: abbiamo ottenuto ciò che ci aspettavamo per il 2024. Sono lieto di informare che la situazione sembra andare bene o addirittura meglio per il 2025”, ha confermato l’amministratore delegato Eftichios Vassilakis.

Secondo quanto riportato da Preferente, la decisione arriva in una fase complicata per la low cost spagnola, alle prese con perdite e debiti accumulati durante il Covid. Nonostante questo il vettore greco confida nelle prospettive future.

L’accordo prevedeva che Aegean raggiungesse inizialmente il 13% del capitale della low cost tramite la conversione del debito, con l'opzione di salire fino al 21% se avesse fornito ulteriori risorse. Tuttavia, la capitalizzazione non è ancora stata eseguita e il gruppo non ha comunicato alcun ampliamento di partecipazione. La decisione su un possibile aumento dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.