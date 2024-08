Aeroporti di Alghero e Olbia: traffico record e buone prospettive per Ferragosto

Traffico aereo in netta crescita negli aeroporti del Nord Sardegna, che nei primi 7 mesi dell’anno hanno fatto registrare un aumento del 16 per cento nel numero dei passeggeri, che hanno sfiorato quota 3 milioni. Un dato che allontana quindi i timori di un’estate in calo per l’isola, considerando anche che le previsioni per Ferragosto parlano di una nuova crescita di altri 13 punti percentuali.

Per quanto riguarda lo scalo di Olbia, questo ha portato a casa un risultato ancora più sorprendente, superando i 2 milioni di pax grazie a un incremento di 20 punti percentuali, mentre la crescita di Alghero si è attestata al 13 per cento.

Crescono sia i flussi dal mercato domestico che internazionale, con quest’ultimo che evidenzia significative percentuali di incremento: +15% rispetto a Ferragosto 2023 e +9% rispetto al 2019.