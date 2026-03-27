Aeroporto di Palermo, parte la summer: voli verso 105 destinazioni

Oltre 8 milioni di posti in più e centocinque destinazioni. Sono questi i numeri della summer dell’aeroporto di Palermo, al via oggi.

Fino a ottobre, lo scalo siciliano - che nel 2025 ha raggiunto 9,2 milioni di passeggeri segnando una crescita del 10% sul 2024 - garantirà collegamenti verso 25 destinazioni nazionali, 78 internazionali e 2 intercontintentali.

L’aumento della capacità per la stagione estiva sarà del 14% (pari a 8.682.744 di posti). E saranno 37 i vettori che voleranno da e verso il Falcone-Borsellino.

Tre le new entry: Jet2, KM Malta Airlines e Wizz Air, che ha scelto di fare dell’aeroporto siciliano la sua nuova base a partire dal 1° agosto 2026.

“L’aeroporto di Palermo non è più soltanto un punto di transito, ma una vera piattaforma strategica per lo sviluppo economico e turistico della Sicilia - ha spiegato al Quotidiano di Sicilia l’amministratore delegato di Gesap, Gianfranco Battisti -. Stiamo costruendo un hub sempre più competitivo a livello europeo, con una forte vocazione internazionale e una crescita equilibrata tra traffico domestico e globale”.

Obiettivo della società di gestione è “è superare nel 2026 la soglia dei 10 milioni di passeggeri, generando valore concreto per il territorio e rafforzando il ruolo della Sicilia nel Mediterraneo”.