Air Arabia, i voli si pagheranno in criptovaluta

Air Arabia inizierà presto ad accettare pagamenti in criptovaluta per le prenotazioni dei voli. Sarà la prima compagnia aerea della regione a offrire pagamenti basati su stablecoin.

Per facilitare questo, come riporta Travelmole, Air Arabia ha stretto una partnership con Al Maryah Community Bank, la prima banca digitale completamente integrata degli Emirati Arabi Uniti. Consentirà di pagare con Ae Coin le prenotazioni di voli tramite l’app Aec Wallet.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Mbank per presentare Ae Coin come un’opzione di pagamento sicura e innovativa per i nostri clienti - ha affermato Adel Al Ali, ceo del gruppo Air Arabia -. Ci impegniamo ad adottare la digitalizzazione in tutte le nostre attività e questa partnership riflette i nostri sforzi per migliorare l’esperienza dei clienti attraverso la tecnologia”.

Essendo la prima stablecoin degli Emirati Arabi Uniti supportata dall’Aed, Ae Coin ha mantenuto la parità con il dirham degli Emirati Arabi Uniti.

I clienti di Air Arabia possono selezionare l’Aec Wallet al momento del pagamento della prenotazione sul sito web della compagnia aerea.