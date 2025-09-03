American Airlines taglia il traguardo dei mille aerei

Mille aerei in flotta. È questo l’invidiabile traguardo che ha tagliato American Airlines con l’arrivo del nuovo B787 Dreamliner. L'aereo presenta la versione più raffinata del prodotto long-haul di American fino ad oggi. È dotato di 51 Flagship Suites, che aumentano la capacità della classe business del 70% rispetto ai precedenti 787-9 di American.

Inoltre, secondo American, alla fine di giugno 2025 aveva più di 400 aerei ordinati, con le consegne programmate fino al prossimo decennio. Solo quest'anno il vettore prevede di ricevere 50 nuovi jet, suddivisi tra 38 aerei di linea e 12 aerei regionali. Le consegne di linea, si legge su Simpleflying, includono 21 Boeing 737 MAX 8, 11 Boeing 787-9, cinque Airbus A321XLR e un A321neo, mentre la flotta regionale riceverà 12 Embraer E175.