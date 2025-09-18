Animali di grossa taglia in aereo: il 23 settembre il primo volo

Sarà il prossimo 23 settembre, su un volo Ita Airways tra Milano Linate e Roma, il primo viaggio di animali di grossa taglia direttamente in cabina. Secondo le nuove norme Enac, infatti, anche gli animali di peso superiore ai 10 kg potranno ora volare insieme ai propri padroni, seduti sul sedile accanto, in un trasportino dedicato che dovrà essere fissato in sicurezza.

Le compagnie aeree potranno scegliere liberamente se e quanti animali accettare a bordo, dovranno farsi carico di adottare misure per non infastidire gli altri passeggeri, e dovranno formare il proprio personale. Ogni viaggiatore potrà portare un solo animale dotato di libretto sanitario aggiornato e microchip identificativo e, se si viaggia all’estero, anche di passaporto e di vaccinazione antirabbica valida. L’Italia è il primo paese al mondo ad ammettere animali di grossa taglia in cabina.