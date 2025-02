Biman Bangladesh Airlines festeggia un anno del ritorno del volo tra Roma e Dakka, su una scia di dati positivi. “Siamo estremamente felici del risultato di questo primo anno - ha commentato Shahriar Ahmed, membro del Board of Director della compagnia aerea -. L’Italia è il secondo mercato europeo dopo la Gran Bretagna e l’unico Paese collegato direttamente con il Bangladesh dell’Unione Europea”.

Roma ospita infatti una delle comunità bengalesi più numerose d’occidente, con quasi 200mila residenti. Durante quest’anno il load factor dei voli in partenza da Roma Fiumicino è stato del 90%, e i dati del 2025 danno un trend in crescita. “La cosa più interessante - ha aggiunto Francesco Veneziano di Distal, il Gsa che da 44 anni rappresenta la Biman in Italia -, è che il 48% dei passeggeri che sono partiti con destinazione Dakka hanno viaggiato con noi. Merito del volo diretto, ma anche dell’orgoglio di viaggiare con la propria compagnia di bandiera”.

Il traffico del volo è infatti in prevalenza etnico, ma ora Biman vuole puntare su italiani ed europei per conquistare il leisure. L’accordo di novembre scorso con Ita permette infatti di raggiungere decine di destinazioni del Vecchio Continente, acquistando un unico biglietto. “Anche la nostra capitale è un hub importante per tutta l’Asia - ha concluso Shahriar -. Bangkok è a 4 ore di volo, Kuala Lumpur a 5. Speriamo di consolidare i risultati quest’anno, per poi provare a crescere come collegamenti il prossimo anno”.