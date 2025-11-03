Boeing: il nuovo B777X non verrà consegnato prima del 2027

Si prospetta un nuovo ritardo nelle consegne del primo B777X, il nuovo aereo a lungo raggio della Boeing. Ed è stata proprio il colosso americano ad annunciare che l’atteso velivolo non arriverà prima del 2027. Una decisione anche onerosa in quanto la multa da versare ai vettori che lo hanno già in ordine si aggira intorno ai 5 miliardi di dollari.

La Boeing, secondo quanto riportato da Preferente, avrebbe optato per questa decisione per non mettere eccessiva pressione a tutto l’apparato responsabile della produzione e non incorrere nei rischi del passato quando, per accelerare i tempi, sono stati commessi errori che si sono rivelati controproducenti.

Nonostante questo, nel 2025 in corso i conti del produttore americano si stanno rivelando in crescita e nel solo mese di settembre sono state effettuate 55 consegne alle compagnie aeree.