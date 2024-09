Non finiscono i guai per Boeing. Il costruttore statunitense, alle prese in questi giorni con gli scioperi, si trova ora a fare nuovamente i conti con il passato. L’azienda deve pagare ora 150 milioni di dollari al competitor brasiliano Embraer per aver rinunciato all’acquisto del costruttore nel 2020.

Dopo il venir meno del sodalizio - per cui era già stato definito un accordo preliminare nel 2018 - Embraer aveva chiesto un risarcimento da parte del costruttore americano, sfilatosi dall’operazione anche a causa delle vicissitudini che lo hanno portato alla crisi in corso ancora oggi.

Si è dovuto attendere fino a ieri per arrivare a concordare la somma più adeguata.