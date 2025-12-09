British volerà su Olbia da Londra Stansted con BA Cityflyer

Ci saranno altre tre destinazioni leisure sul Mediterraneo nell’estate 2026 di British Airways. Attraverso la controllata BA Cityflyer il vettore aggiungerà un volo su Olbia da Londra Stansted, uno da London City su Tolone-Saint Tropez e uno da Glasgow su San Sebastian in Spagna.

Il volo su Olbia sarà stagionale e sarà attivo dal 23 maggio al 27 settembre e avrà una frequenza bisettimanale, il sabato e la domenica. Il collegamento andrà ad aggiungersi a quello avviato la scorsa estate da London City con cinque frequenze settimanali e che sarà confermato anche per il 2026. Un segnale del forte aumento della domanda per l’isola che si sta verificando tra i turisti della Gran Bretagna.

Con i nuovi voli BA Cityflyer l’anno prossimo raggiungerà quota 30 destinazioni che verranno collegate con una flotta di 20 Embraer 190. “Questi itinerari offriranno opzioni e flessibilità ancora maggiori per chi pianifica le vacanze estive del 2026 e siamo sicuri che tutte e tre le destinazioni saranno molto apprezzate dai nostri clienti”, commenta il direttore generale Ian Romanis.