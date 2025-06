Comiso, le nuove rotte: arrivano Volotea, Wizz Air ed easyJet

Volotea, Wizz Air ed easyJet. Sono queste le tre compagnie aeree che hanno risposto al bando della Camera di Commercio del Sud-Est per lo sviluppo e l’incremento del traffico passeggeri internazionali sull’aeroporto Pio La Torre di Comiso. Francia, Polonia, Albania e Svizzera sono le nuove mete previste per lo scalo dal 2026, mentre Volotea ha anticipato i tempi avviando già dalla stagione estiva la rotta per Lille con frequenza settimanale e sino al 2027. “L’introduzione di queste nuove rotte - afferma dalle colonne di Milano Finanza l’amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi - garantirà ai passeggeri collegamenti diretti con alcune delle principali città europee, contribuendo così a una maggiore integrazione della nostra regione con altri mercati. Questo sviluppo non solo incrementerà il traffico internazionale, ma avrà anche un impatto significativo sul settore turistico, commerciale e sull’economia locale”.

Partirà dall’estate 2026 e si protrarrà fino al 2028 il collegamento Wizz Air per Katowice, in Polonia, con frequenza bisettimanale. Dalla prossima stagione invernale, inoltre, Air Malta avvierà un collegamento con Tirana tre volte a settimana e fino al 2028. Infine easyJet farà partire, dall’estate 2026, una rotta per Nizza con frequenza bisettimanale d’estate e settimanale a dicembre e gennaio, più un altro collegamento alla volta di Basilea, in Svizzera.