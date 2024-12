Emirates: terzo volo non stop da Dubai a Melbourne

Emirates lancia un terzo servizio no-stop fra Dubai e Melbourne, che sarà operativo dal 30 marzo 2025. Il volo sarà effettuato con un Boeing 777-300ER configurato in quattro classi, con partenza da Dubai alle ore 21:15, con arrivo a Melbourne alle ore 17:40 del giorno successivo. Il ritorno è previsto da Melbourne alle 23:55, arrivando a Dubai alle 07:00 del giorno seguente.

Questa nuova frequenza giornaliera senza scali garantirà ai passeggeri una maggiore flessibilità negli orari e una scelta più ampia, con connessioni e opzioni di viaggio ottimizzate per i viaggiatori diretti in Australia..

Attualmente, Emirates opera due voli giornalieri non-stop tra Dubai e Melbourne con Airbus A380 a quattro classi e un volo giornaliero che collega Dubai a Melbourne via Singapore utilizzando un Boeing 777-300ER. A partire dal 30 marzo 2025, le operazioni sulla tratta Singapore-Melbourne cesseranno, e la compagnia introdurrà il terzo volo diretto Dubai-Melbourne e un quarto servizio Dubai-Singapore con nuovi codici di volo.

Dal 1° dicembre, Emirates ha reintegrato il secondo servizio giornaliero per Perth, offrendo quasi 12.000 posti settimanali da e per la città. Il secondo servizio per Perth rafforzerà ulteriormente i legami commerciali tra l’Australia Occidentale e il resto del mondo. Il 28 ottobre, Emirates ha ripristinato anche i servizi per Adelaide, favorendo il turismo nell’Australia del sud dai mercati chiave della sua rete globale.