Emirates, terzo volo su Dublino da ottobre

Emirates potenzia i servizi verso l’Irlanda. Dal prossimo 26 ottobre la compagnia aerea opererà un terzo servizio giornaliero per Dublino da Dubai.

Il volo Emirates EK165 partirà da Dubai alle 02:10 e arriverà a Dublino alle 06:25, mentre il volo di ritorno, EK166, partirà da Dublino alle 08:25 e arriverà a Dubai alle 20.

Il terzo volo giornaliero sarà operato con un aeromobile Boeing 777-300ER configurato in tre classi, offrendo ai clienti 8 suite private in First Class, 42 posti reclinabili in Business Class e 304 posti spaziosi in Economy Class.

Il servizio aggiuntivo fornirà inoltre ai viaggiatori una connettività aggiuntiva verso destinazioni quali Sydney, Melbourne, Singapore, Kuala Lumpur e Bangkok.